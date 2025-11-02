Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Konser BLACKPINK Guncang Jakarta, Lisa Akui Doyan Mi Goreng Indonesia

Minggu, 02 November 2025 – 18:38 WIB
Konser BLACKPINK Guncang Jakarta, Lisa Akui Doyan Mi Goreng Indonesia
Lisa BLACKPINK. Foto: Instagram @lalalisa_m

jpnn.com, JAKARTA - Konser BLACKPINK "DEADLINE" di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (1/11), tak hanya menyuguhkan penampilan memukau dari keempat member.

Ada banyak momen interaksi hangat antara BLACKPINK dan para penggemar.

Salah satunya pengakuan Lisa tentang kerinduannya terhadap kuliner Indonesia.

Lisa mengungkapkan dirinya langsung mencicipi makanan Indonesia, terutama nasi goreng dan mie goreng setiba di Jakarta.

"Kami juga sangat bersemangat untuk makanannya. Aku sudah makan nasi goreng dan mie goreng," kata Lisa di atas panggung, yang langsung disambut sorak sorai riuh dari para BLINK.

Lisa mengaku senang bisa kembali bertemu dan menyapa hangat BLINK Indonesia setelah dua tahun.

Anggota BLACKPINK yang dikenal dengan kemampuan dance dan rap tersebut mengaku mie instan yang dinikmatinya di Indonesia menjadi salah satu favorit.

"Enak sekali, dan mi instan favoritku hari ini juga. Enak sekali. Sangat enak," ujarnya.

Lisa BlLACKPINK mengungkapkan kesukaannya makan mi goreng Indonesia. Dia menyampaikan hal itu di sela-sela konser di Jakarta.

