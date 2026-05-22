JPNN.com - Entertainment - Musik

Konser BTS Digelar 2 Hari di GBK, Ini Kategori dan Harga Tiket

Jumat, 22 Mei 2026 – 17:47 WIB
Grup idola BTS. Foto: Twitter/BTS_official

jpnn.com, JAKARTA - iMe Indonesia selaku promotor konser BTS di Indonesia akhirnya mengumumkan lebih detail mengenai BTS World Tour Arirang in Jakarta.

Melalui akun di Instagram, iMe Indonesia mengumumkan bahwa konser BTS akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 26-27 Desember 2026.

Tiket BTS World Tour Arirang in Jakarta pun dibanderol dengan harga mulai Rp 1,8 juta hingga Rp 4,5 juta.

Berikut detail kategori dan harga tiket konser BTS di GBK:

1. CAT 3 (upper tribune) seharga Rp 1,8 juta

2. CAT 2 (upper tribune) seharga Rp 2,3 juta

3. CAT 1 (lower tribune) seharga Rp 2,8 juta

4. Platinum Floor/Tribune (lower) seharga Rp 3.650.000

