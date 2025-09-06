Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 Digelar Hari Ini, Steve Vai Bergabung

jpnn.com, JAKARTA - Konser The Rockstar Legends Live in Jakarta - Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu, 6 September 2025.

Menjelang acara, PT. Dewa 19 All Stars Promotor bersama PT. Mega Bintang Investama selaku penyelenggara mengumumkan penambahan musisi internasional yang siap tampil bersama Dewa 19.

Adapun Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 bakal menampilkan, Steve Vai, salah satu gitaris paling berpengaruh sepanjang sejarah musik modern dengan karier lebih dari empat dekade.

Dikenal sebagai virtuoso dengan teknik permainan gitar yang kompleks dan inovatif, Steve Vai mengawali karier bersama Frank Zappa sebelum bergabung dengan Alcatrazz, David Lee Roth, hingga Whitesnake.

Dia telah meraih berbagai penghargaan bergengsi termasuk Grammy Awards, serta dipandang sebagai ikon yang merevolusi permainan gitar dunia.

Kehadiran Steve Vai di panggung Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 bakal menjadi kesempatan langka bagi penonton Indonesia untuk menyaksikan langsung aksi panggung seorang maestro sejati.

Sebagai informasi, Nuno Bettencourt berhalangan hadir datang ke Jakarta karena jadwal bersamaan dengan konser Gathering Masses - A Tribute to Ozzy Osbourne di New York, sebuah konser penghormatan untuk mengenang kehidupan, warisan, dan musik sang legenda dunia Ozzy Osbourne.

Akan tetapi, dengan kehadiran Steve Vai di Jakarta merupakan momen langka dan sangat berharga bagi penikmat musik.