Konser di GBK, Kanye West Siap Hadirkan Globe Stage

jpnn.com, JAKARTA - Musisi asal Amerika Serikat, YE alias Kanye West, akan menggelar konser perdana di Indonesia tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 24 Oktober 2026.

Konser bertajuk YE Live In Jakarta 2026 yang dipromotori oleh Raw Vision Collective bakal menjadi momen bersejarah. Sebab, Jakarta saat ini telah tercantum dalam jadwal tur resmi YE sebagai satu-satunya kota di Asia Tenggara.

"Menghadirkan YE ke Jakarta bukan hanya tentang membawa salah satu musisi paling berpengaruh di dunia ke Indonesia, tetapi juga tentang menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah bagi pertunjukan musik berstandar internasional,” ungkap CEO Raw Vision Collective Micha Ananda.

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Menurutnya, YE Live In Jakarta 2026 menjadi landmark penting karena menempatkan Jakarta dalam peta tur global YE.

"Ini menjadi penegasan penting bagi para penggemar bahwa konser ini adalah bagian dari rangkaian resmi tur YE dan sedang dipersiapkan secara serius. Bagi kami, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kapasitas Jakarta dan Indonesia dalam menghadirkan pertunjukan live entertainment berskala dunia,” tambahnya.

Demi mewujudkan visi artistik YE, konser tersebut akan menghadirkan Globe Stage, konsep panggung ikonik yang telah menjadi bagian penting dari identitas visual dan artistiknya di berbagai pertunjukan dunia.

Dengan instalasi panggung 360 derajat berskala raksasa, Globe Stage memungkinkan pertunjukan dinikmati dari berbagai sudut stadion dan menempatkan penonton di pusat pengalaman konser.

Selama lebih dari dua dekade, YE dikenal sebagai salah satu sosok yang terus mendorong batas dalam musik dan budaya populer. YE bukan hanya seorang hip-hop performer, tetapi juga dikenal sebagai fashion designer, creative director, dan global cultural icon. Karyanya telah membentuk lanskap hip-hop modern sekaligus memengaruhi dunia fesyen, desain, visual art, dan budaya kreatif.