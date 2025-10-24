Konser di Jakarta, Babyface Ingin Berduet dengan Raisa

jpnn.com, JAKARTA - Musisi legendaris asal Amerika Serikat, Babyface akan menggelar konser di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta pada Sabtu (25/10).

Konser Babyface - Live in Jakarta 2025 itu dipersembahkan oleh BRI, Otello Asia, dan Enjoy Live Experience itu siap menghadirkan pengalaman musik kelas dunia bersama Babyface, legenda peraih 13 Grammy Awards.

Tidak hanya itu, konser tersebut bakal makin istimewa dengan kolaborasi empat bintang Indonesia: Raisa, Marcell Siahaan, Rio Febrian, dan Sammy Simorangkir.

Baca Juga: Raisa Menjaga Tradisi dengan ambiVert Showcase

Konser Babyface - Live in Jakarta 2025 akan membawa penonton menikmati katalog lagu cinta abadi Babyface, yang dipentaskan dengan aransemen megah namun tetap intim.

Para penonton bakal diajak bernostalgia dan menyanyi bersama dalam malam penuh melodi yang tidak lekang oleh waktu.

Raisa akan tampil spesial bersama Babyface membawakan karya ciptaan sang living legend. Kolaborasi tersebut dipilih langsung oleh Babyface yang jatuh hati pada warna vokal Raisa, setelah sebelumnya sempat berduet saat penampilan di Jepang.

Baca Juga: Raisa Merayakan Perasaan Lewat Album ambiVert

"Raisa akan tampil bersama Babyface, serta special guests istimewa lainnya seperti Marcell Siahaan, Rio Febrian, dan Sammy Simorangkir. Kami percaya kolaborasi ini akan memberikan pengalaman yang sangat mengesankan bagi para penonton dan membawa suasana yang sangat intim dan emosional dalam konser ini," ungkap Sysan Ibrahim, CEO Otello Asia.

Kira-kira, lagu Babyface mana yang akan dinyanyikan Raisa? Apakah lagu cinta, lagu sedih, lagu rindu, atau justru yang bikin galau? Penggemar bisa menemukan jawabannya dalam konser Babyface Live in Jakarta 2025.