Konser Digital Yuni Shara Bersama Folago Tembus 5 Juta Impression

jpnn.com, JAKARTA - Emiten AI & Media Commerce PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) kembali mencatat capaian signifikan di industri hiburan digital Indonesia.

Setelah sukses dengan konser perdana bersama Titi DJ pada minggu lalu, Folago kini menampilkan penyanyi Yuni Shara pada Jumat, (21/11).

Konser tersebut menghasilkan lebih dari 5 juta impression di TikTok, disaksikan oleh lebih dari 100 ribu penonton, serta mencatatkan pendapatan ratusan juta rupiah dalam dua jam dari kombinasi gifting TikTok dan sponsor.

Selain itu konser ini juga meraih peringkat satu dalam daily Live di TikTok.

CEO Folago Global Nusantara, Subioto Jingga mengatakan dua konser berturut-turut ini menjadi penanda kuat bahwa Indonesia memasuki babak baru konsumsi hiburan digital.

“Respons penonton membuktikan bahwa konser digital bukan tren sementara. Ini adalah format hiburan masa depan lebih inklusif, scalable, dan mampu menjangkau audiens jauh lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, penyanyi Yuni Shara melihat format konser digital sebagai peluang baru bagi musisi di Indonesia.

“Konser digital membuka ruang yang lebih besar bagi artis untuk hadir di mana saja. Lewat Folago, saya bisa menjangkau puluhan ribu penonton tanpa batas lokasi. Ini masa depan hiburan Indonesia,” jelasnya.