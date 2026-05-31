Konser F-FOREVER di Jakarta Masih Memukau, Nostalgia dan Energi Penggemar Tak Surut

Minggu, 31 Mei 2026 – 11:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Konser F-FOREVER 1st World Tour in Jakarta pada hari ketiga, Sabtu (30/5/2026), berlangsung meriah dan memukau.

Meski telah memasuki penghujung rangkaian pertunjukan di Indonesia Arena, antusiasme penggemar tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

Ribuan penggemar terlihat antusias ingin menyaksikan penampilan 3 personel F4, yakni Jerry Yan, Vic Chou, dan Vaness Wu, serta Ashin Mayday.

Kehadiran mereka membawa kembali kenangan masa kejayaan Meteor Garden yang begitu populer di Indonesia.



Megahnya panggung konser F-FOREVER di Jakarta. Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

Konser dibuka dengan lagu "Always Be My Bro" yang langsung menghidupkan suasana.

Penonton tampak bernyanyi bersama sejak lagu pertama, memperlihatkan kuatnya ikatan emosional antara para artis dan penggemar di Indonesia.

Suasana nostalgia makin terasa ketika F-FOREVER membawakan sejumlah lagu populer seperti "Waiting for You", "Ask For More", dan "First Time".