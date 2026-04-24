Konser Hey Slank Sambangi Bandung: Spirit HS Dukung Industri Kreatif

jpnn.com, BANDUNG - Konser HS Hey Slank Berani Kita Beda Tour sesi ke-8 menyambangi Kota Bandung, Minggu (5/7/). Mengusung line up artis terbanyak dibanding 7 kota sebelumnya, yakni 9 grup musik, konser sengaja dihelat dengan semangat mendukung industri kreatif.

Sejak lama, Bandung dikenal sebagai salah satu pionir alternatif industri kreatif sebut saja fesyen distro hingga musik. Semangat berani berbeda dengan pakem kebanyakan, membuat pelaku industri kreatif di sana mampu tumbuh dan berkembang.

Pada konser yang digelar di Prabuwangi Park, Arcamanik, ada tiga local heroes alias grup musik asli Bandung yang diajak kolaborasi. Masing-masing; DT09, Stand Here Alone/SHA dan Preman Disko.

Manajer DT09, Reza mengungkapkan pihaknya sangat senang menjadi bagian dari perjalanan HS.

“Kami grup musik yang juga lahir dari grassroot, lahir dari tribun (Persib – Bandung), bobotoh (suporter Persib),” kata Reza saat sesi konferensi pers, beberapa jam sebelum panggung konser digelar.

Lewat konser itu, terutama lagu-lagu yang akan dibawakan, dia menyebut merasa mendapatkan ruang untuk bersuara lantang di atas panggung, tentang bagaimana kecintaan mereka kepada Persib Bandung sehingga hal-hal baik, kritik perubahan merasa perlu untuk terus digemakan.

“Apalagi di Bandung ini kami melihat kurang regenerasi baru band-band lokal. Semoga HS jadi wadah berkembangnya band-band baru di Bandung,” lanjutnya.

Mbenk yang merupakan pendiri, vokalis dan basis SHA bersyukur diajak kolaborasi HS di konser Hey Slank ini. Sekira sebulan sebelumnya, di Konser HS Hey Slank Palembang (sesi-7) SHA juga jadi line up artist yang manggung.