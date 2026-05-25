JPNN.com - Entertainment - Musik

Konser HS Hey Slank di Jakabaring Membeludak, Panitia Sampai Sediakan Videotron

Senin, 25 Mei 2026 – 08:53 WIB
Konser HS Hey Slank Berani Kita Beda Tour di Kawasan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (24/6/2026) malam pecah.

jpnn.com, JAKARTA - Konser HS Hey Slank Berani Kita Beda Tour di Kawasan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (24/6/2026) malam pecah.

Saking membeludaknya penonton, penyelenggara sampai menyediakan videotron besar live konser di Plaza Jakabaring demi mengakomodir Slankers yang tak tertampung di venue.

Lebih dari 20.000 penonton hadir malam itu. Pentas di rangkaian ke-7 tur itu berjalan aman dari awal hingga akhir pertunjukkan.

“Gara-gara HS, nih, Slank bisa datang ke sini. Alhamdulillah! Alhamdulillah! Terima kasih udah kasih lihat, anak-anak Palembang aman, keren!” kata Kaka, vokalis Slank dari atas panggung menyapa penonton yang hadir.

Pada konser malam itu, Slank mulai manggung pukul 20.45 WIB, Kaka hanya menyapa dengan I Miss U Baby! Yang kemudian dilanjut menggeber lagu berjudul I Miss U but I Hate U.

Di lagu pertama yang iramanya menghentak, puluhan ribu Slankers ikut berjingkrak. Beberapa dari mereka terlihat mengeluarkan ponsel, mengabadikan euforia pentas.

Rasanya tak berlebihan pertunjukkan malam itu jadi ajang melepas kangen. Slank kali terakhir manggung di Bumi Sriwijaya itu tahun 2019 silam.

Empat tahun silam, sebetulnya Slank juga terjadwal kembali pentas, tetapi digelar. Sebabnya, kepolisian tidak memberikan rekomendasi atau tidak memberi izin Slank manggung di lapangan dalam komplek pertokoan Palembang Trade Center, Minggu 6 November 2022 silam.

