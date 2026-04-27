Konser Intim “Seraya 2.0”, Fadhilah Intan Rayakan Perjalanan Musik di Kota Kelahiran

Senin, 27 April 2026 – 16:15 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Surabaya, Fadhilah Intan, sukses menggelar konser intim bertajuk “Seraya 2.0 — Celebrating New Chapters Through Memories and Melodies” di Balai Pemuda Surabaya, Minggu (26/4). Konser dihadiri sekitar 750 penonton.

“Seraya 2.0” menjadi momen spesial bagi Fadhilah untuk memperkenalkan perjalanan musikalnya sekaligus membuka lembaran baru dalam kariernya.

Sebelumnya, konser serupa telah digelar di Jakarta dengan sekitar 250 penonton.

"Di Surabaya, karena ini kota kelahiran saya, saya lebih percaya diri dan hari ini penontonnya penuh,” ujar Fadhila dalam konferensi pers.

Jebolan ajang pencarian bakat menyanyi tersebut menghadirkan suasana hangat dan personal di konsernya.

Setiap lagu yang dibawakan merepresentasikan kenangan, proses, serta pertumbuhan yang dia lalui sepanjang perjalanan kariernya.

Dia juga tidak tampil sendiri. Fadhilah berbagi panggung dengan sejumlah musisi yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bermusiknya, yakni Barsena Bestandhi, Yogie Nandes, Laura Geraldine, serta Hendro Djasmoro sebagai produser musik.

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
