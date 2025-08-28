Konser Laleilmanino & Friends Segera Digelar, 18 Kolaborator Terlibat

jpnn.com, JAKARTA - Laleilmanino, kolektif penulis dan produser musik, mengumumkan akan menggelar konser bertitel Laleilmanino & Friends di Istora Senayan, Jakarta pada 30 Oktober 2025.

Kolektif yang terdiri dari Arya 'Lale' Aditya, Ilman Ibrahim, dan Anindyo 'Nino' Baskoro mengadakan konser tersebut sebagai upaya mensyukuri pencapaian satu dekade sekaligus ikhtiar menyongsong dekade-dekade selanjutnya.

“Kami ingin terus berkarya secara konsisten. Salah satu jembatan menuju impian dekade selanjutnya yakni dengan menggelar konser ini. Laleilmanino & Friends adalah perayaan kekuatan persahabatan. Sahabat musisi yang berkarya bersama dan sahabat pendengar yang menaruh perasaannya pada karya-karya kami selama ini,” ungkap Laleilmano, Kamis (28/8).

Laleilmanino & Friends akan menjadi konser spesial perdana yang dihadirkan Laleilmanino sejak terbentuk pada 2014.

Pengalaman perdana konser eksklusif, puluhan kolaborator, dan ribuan penonton membuat Laleilmanino mempercayakan promotor musik dengan rekam jejak mumpuni Plainsong Live untuk membidani konser.



Ferry Dermawan, Program Director Plainsong Live menyatakan Laleilmanino berhasil mencuri perhatian saat pertama kali menonton ketiganya tampil pada 2022.

Menurutnya, dirinya bangga akhirnya tahun ini Plainsong Live bisa menggarap showcase Laleilmanino.

"Musikalitas laleilmanino selaras dengan semangat Plainsong Live dan berpotensi melebarkan petualangan kami. Ini momen yang langka karena Lale, Ilman, Nino akan tampil perdana sebagai Laleilmanino bersama banyak kolaborator. Kami mengajak teman-teman semua untuk datang dan menikmati gelaran spesial Laleilmanino & Friends," jelas Ferry Dermawan.

Senada dengan titel konser dan perjalanan Laleilmanino yang telah menghasilkan 166 karya bersama ratusan musisi, konser tersebut bakal menghadirkan ragam kolaborator lintas genre dan generasi.