Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Konser Laleilmanino Sukses Digelar, Meriah dan Penuh Cinta

Sabtu, 01 November 2025 – 12:30 WIB
Konser Laleilmanino Sukses Digelar, Meriah dan Penuh Cinta - JPNN.COM
Konser Laleilmanino di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Konser Laleilmanino sukses digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/10) malam.

Dalam konser tersebut, mereka turut berkolaborasi dengan belasan penyanyi tanah air.

Laleilmanino naik ke atas panggung sekitar pukul 20.00 WIB, dengan membawakan lagu Balada Insan Muda.

Baca Juga:

Kemudian, Laleilmanino berkolaborasi dengan para musisi sepanjang konser itu berlangsung.

Pertama, ada Tiara Andini dengan lagu Gemintang Hatiku. Lalu, 'Jangan' yang dinyanyikan oleh jebolan Indonesian Idol tersebut berduet dengan Rayi RAN. 

Konser Laleilmanino Sukses Digelar, Meriah dan Penuh Cinta

Baca Juga:

Setelah dua lagu itu dinyanyikan, Nino sempat menyapa para penonton yang hadir di Istora Senayan.

"Apa kabar Istora Senayan. Cuaca hari ini sebenarnya lagi kurang bersahabat, ya. Siapa yang ke sini telat karena kejebak macet? Terima kasih buat semuanya ya," ujar Nino di panggung, Kamis malam.

Konser Laleilmanino sukses digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10) malam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Konser Laleilmanino  Vidi Aldiano  Bunga Citra Lestari  Rizky Febian 
BERITA KONSER LALEILMANINO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp