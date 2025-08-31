Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Konser Reuni Peterpan di Bandung Ditunda, Promotor Beri Penjelasan

Minggu, 31 Agustus 2025 – 13:33 WIB
Promotor dan pengisi acara konser reuni Peterpan - 'The Journey Continues' saat konferensi pers di Eldorado Dome, Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Minggu (31/8/2025). Foto: Dok. Aloka

jpnn.com, BANDUNG - Tim promotor Aloka mengumumkan penundaan konser Peterpan bertajuk 'The Journey Continues' yang rencananya digelar di Eldorado Dome, Kota Bandung, Minggu (31/8/2025) malam.

Penundaan konser itu sehubungan dengan penetapan siaga 1 oleh Polda Jabar akibat kerusuhan aksi demo di Gedung DPRD Jabar - Gedung Sate, dalam dua hari terakhir.

Dengan alasan keamanan, pihak promotor memutuskan untuk menunda konser reuni Peterpan tersebut.

Founder dan CEO ALOKA, Budi Aloka mengatakan, dengan segala pertimbangan dan rapat terbatas yang dilakukan bersama pengisi acara, pihaknya memutuskan untuk menunda pelaksanaan konser.

Pihaknya tidak mau ambil risiko untuk tetap memaksakan acara digelar di tengah kondisi seperti sekarang.

"Per tadi pagi mengumumkan untuk menunda konser. Kami berdiskusi sampai jam 3 pagi," kata Budi dalam konferensi pers di Eldorado Dom, Minggu (31/8).

Menurutnya, tentu ada banyak penonton dan penggemar Peterpan yang kecewa dengan penundaan konser.

Akan tetapi, promotor telah berkoordinasi dengan pihak berwajib hingga akhirnya keputusan harus diambil.

Tim promotor ALOKA mengumumkan penundaan konser Peterpan bertajuk 'The Journey Continues' yang rencananya digelar di Eldorado Dome, Kota Bandung, Minggu (31/8)

