Konser Slank Bareng HS di Palembang Jadi Momen Romantisme Haji Suryo

jpnn.com, PALEMBANG - Konser HS Hey Slank – Berani Kita Beda Tour sesi ke-7 digelar di Jakabaring Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (24/5). Bagi rokok HS, Sumatera khususnya Palembang punya romantisme sendiri.

“Owner Pak Haji Suryo lahir di Lampung, besar di Bengkulu, Beliau dari Sumatra, wong kito lah!” kata Direktur Komersial HS Tessa Arya Pradana saat sesi konferensi pers, Minggu siang.

Semangat HS sendiri di antaranya adalah pemberdayaan. Lewat “romantisme” itu salah satunya pula HS buka pabrik di Lampung yang rencananya bulan Juli mendatang sudah bisa operasional yang tentu saja menyerap ribuan tenaga kerja.

Dia juga mengatakan Sumatra penting bagi HS. Secara umum, pulau ini nomor dua konsumen rokok di Indonesia. Bagi HS, kontribusi penjualannya sampai 25 persen atau sekitar 135 juta batang.

“Untuk perusahaan rokok yang belum dua tahun, itu signifikan sih, ini juga akhirnya kami buka pabrik di Lampung. HS rokoknya orang Sumatera, ini juga termasuk tiga bulan terakhir di Palembang penjualannya cukup baik, sehingga jadi pilihan kota ke-7 konser Hey Slank Berani Kita Beda Tour,” kata dia.

Konsistensi dan pemberdayaan pekerja secara inklusi, kata Tessa, juga selalu jadi semangat tumbuhnya HS. Di antaranya, hingga hari ini HS telah menerima 120 karyawan disabilitas termasuk menyediakan mess bagi mereka. Selain itu juga menerima ribuan karyawan tanpa pengalaman kerja.

“Kita sama-sama tahu, mohon maaf, banyak orang masih kurang beruntung (mendapatkan kerja). Jadi ini prinsip kami, semua orang punya kesempatan yang sama!” ujar dia.

Vokalis Slank, Akhadi Wira Satriaji alias Kaka menyebut Slank sangat antusias berkolaborasi dengan HS. Tidak hanya konteks tour musik, namun juga pemberdayaan masyarakat luas.