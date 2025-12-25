Gelar Konser Slank di Bali, Bos HS Donasikan Keuntungan Tiket dan Lelang Vespa Kaka untuk Sumatra

Kamis, 25 Desember 2025 – 16:16 WIB

jpnn.com, BALI - Konser Hey 42th Slank Peduli Sumatra akan digelar di Pantai Mertasari, Denpasar, Bali pada Sabtu (27/12/2025).

CEO Surya Grup Muhammad Suryo menyatakan, HS sebagai promotor dan sponsor tunggal akan mendonasikan seluruh pendapatan konser kepada korban banjir Sumatra.

“Saya memastikan seluruh keuntungan dari konser ini akan disalurkan untuk membantu korban bencana di Sumatra,” kata Suryo, Kamis (25/12).

Menurut Suryo, momentum tersebut bukan sekadar pesta perayaan ulang tahun Slank, melainkan ruang solidaritas bagi sesama.

“Acara ini istimewa, tetapi bukan hura-hura. Ini menjadi kado Slank bersama para penggemarnya untuk Sumatra,” beber Bos HS itu.

Tidak hanya itu, Suryo mendorong agar konser musik tidak hanya berhenti pada hiburan panggung, tetapi memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebab, konser didesain untuk membangun ekosistem ekonomi UMKM bekerja sama dengan Slankerpreneur.

Sejumlah UMKM dari komunitas Slankers bakal terlibat dalam siklus ekonomi Konser Hey 42th Slank Peduli Sumatra.