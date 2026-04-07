JPNN.com - Entertainment - Musik

Konser Super Junior di Seoul Makan Korban, 3 Penonton Cedera

Selasa, 07 April 2026 – 04:15 WIB
Konser Super Junior di Seoul Makan Korban, 3 Penonton Cedera - JPNN.COM
Super Junior. Foto: Instagram/superjunior

jpnn.com, JAKARTA - SM Entertainment menyampaikan permintaan maaf atas insiden penonton terjatuh saat konser grup idola K-Pop Super Junior.

Insiden tersebut terjadi dalam konser encore bertajuk “SUPER SHOW 10: SJ-CORE” yang digelar di KSPO Dome, Seoul, pada 5 April waktu setempat.

Peristiwa bermula ketika pagar pengaman yang dipasang di dekat area penonton tiba-tiba roboh saat konser berlangsung.

Akibat kejadian itu, tiga penonton dilaporkan terjatuh dan mengalami cedera.

SM Entertainment menyatakan para korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Para korban segera dilarikan ke rumah sakit, di mana mereka menjalani pemeriksaan dan mendapatkan perawatan yang diperlukan.

"Tenaga medis menyarankan bahwa mereka memerlukan sekitar dua minggu istirahat dan perawatan untuk cedera keseleo dan memar,” kata SM Entertainment.

Pihak agensi juga memastikan akan memberikan dukungan penuh terhadap proses pemulihan para korban.

Konser Super Junior di Seoul ricuh, pagar roboh hingga menyebabkan tiga penonton cedera.

