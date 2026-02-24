Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Konser Symphony of Love Binus School Simprug Salurkan Bantuan Rp 359 Juta untuk Lansia

Selasa, 24 Februari 2026 – 22:36 WIB
Konser Symphony of Love Binus School Simprug Salurkan Bantuan Rp 359 Juta untuk Lansia
Konser amal Symphony of Love yang digelar di Auditorium Binus Anggrek, Jakarta. Foto: Tim Binus School Simprug

jpnn.com, JAKARTA - Para murid Binus School Simprug berhasil menghimpun dana lebih dari Rp 359 juta melalui konser amal Symphony of Love yang digelar di Auditorium Binus Anggrek, Jakarta.

Kegiatan ini berangkat dari kecintaan para siswa terhadap dunia musik, dan mengelolanya menjadi kontribusi sosial berdampak luas.

Seluruh rangkaian acara dirancang dan dijalankan sendiri oleh para siswa, mulai dari konsep, promosi, kolaborasi dengan sponsor, hingga pelaksanaan teknis.

Dana yang terkumpul dari konser ini rencananya akan disalurkan kepada dua yayasan. 

Adapun kedua yayasan tersebut, yakni Panti Jompo Pusaka 41 (Yayasan Al-Madiniyah) di Cengkareng dan Panti Lansia Santa Anna di Teluk Gong.

Bantuan yang diberikan akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan harian para lansia. 

Bantuan tersebut mencakup bahan makanan, perlengkapan kebersihan, serta kebutuhan medis dasar bagi para penghuni panti.

Head Committee Symphony of Love, Annabelle, mengatakan kegiatan ini lahir dari semangat sederhana untuk menjadikan musik sebagai jembatan kepedulian.

Para murid Binus School Simprug berhasil menghimpun dana lebih dari Rp359 juta melalui konser amal Symphony of Love.

