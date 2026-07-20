Konser Tribute to 2D, Merayakan Warisan Deddy Dhukun dan Dian Pramana Poetra

jpnn.com, JAKARTA - Deheng House bersama DMC Production mempersembahkan Tribute To 2D, konser penghormatan terhadap perjalanan karya dan persahabatan dua musisi penting Indonesia, Deddy Dhukun dan Dian Pramana Poetra.

Konser tersebut akan digelar pada 26 Agustus 2026 di deCONCERT Room - Deheng House, Lantai 4, Jakarta Selatan.

Tribute To 2D menghadirkan Deddy Dhukun sebagai Main Tribute, bersama Wijaya 80, Pesona Tiga Suara, Andien, dan Sandhy Sondoro sebagai Guest Performers yang akan membawakan kembali sejumlah lagu hits dan karya pilihan 2D dalam beragam interpretasi musikal.

2D bukan sekadar kolaborasi dua musisi, tetapi juga cerita tentang persahabatan Deddy Dhukun dan Dian Pramana Poetra yang melahirkan karya-karya berkarakter kuat dalam perjalanan musik Indonesia.

Perpaduan pop, jazz, soul, harmoni yang khas, serta lirik yang dekat dengan kehidupan membuat karya keduanya tetap dikenang lintas generasi.

"Kami akan menghadirkan konser yang sangat spesial, dengan sejumlah bintang tamu lintas generasi," kata Deddy Dhukun di Deheng House, Kemang, Jakarta Selatan pada Senin (20/7).

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Tribute To 2D dihadirkan bukan semata sebagai nostalgia, melainkan sebagai upaya menjaga warisan musik Indonesia agar terus hidup, dimainkan, dan diperkenalkan kepada generasi baru.

Kepergian Dian Pramana Poetra meninggalkan kehilangan besar, namun karya yang diciptakannya bersama Deddy Dhukun tetap hidup.