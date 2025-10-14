Konsisten Berikan Edukasi, Didimax Berhasil Raih Penghargaan

Selasa, 14 Oktober 2025 – 20:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Broker forex Indonesia, Didimax baru saja meraih penghargaan Forex Education Excellence Award.

Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang CNBC Awards 2025 yang diadakan oleh CNBC Indonesia.

Ajang diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi terhadap sektor jasa keuangan yang mampu menunjukkan keberhasilan dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global pada tahun ini.

Dalam kategori Forex Education Excellence Award, penghargaan diberikan kepada Didimax.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun kepada CEO Didimax, Yadi Supriyadi dalam Road to CNBC Awards 2025 Best Financial Services, Selasa (14/10/2025).

"Terima kasih kepada CNBC Indonesia, Team DIDIMAX, dan para nasabah atas apresiasi kepada kami. Kami berharap apa yang kami kembangkan bisa membantu dan bermanfaat kepada trader pemula yang sedang belajar forex," ungkap Yadi Supriyadi dalam keterangan resmi.

Didimax teregulasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Didimax mengakomodir kebutuhan para trader pemula dengan memberikan edukasi belajar forex secara gratis.