Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Konsisten Catatkan Kinerja Positif, Pertamina Raih Posisi Puncak Fortune Indonesia 100

Sabtu, 13 September 2025 – 16:03 WIB
Konsisten Catatkan Kinerja Positif, Pertamina Raih Posisi Puncak Fortune Indonesia 100 - JPNN.COM
Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita saat menerima penghargaan di acara Fortune Indonesia 100 Gala yang berlangsung di Jakarta, Jumat (12/9). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dinobatkan menempati posisi nomor 1 pada Fortune Indonesia 100.

Fortune Indonesia 100 merupakan sebuah penghargaan bagi 100 perusahaan dengan kinerja keuangan terbaik.

"Apresiasi ini mencerminkan komitmen Pertamina dalam bekerja dan menghasilkan kinerja yang positif, serta menjaga kedaulatan energi di Indonesia,” ungkap Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita dalam keterangannya, Sabtu (13/9).

Sebagai perusahaan energi tanah air, lanjut Arya, Pertamina senantiasa berupaya mengedepankan nilai-nilai yang optimal untuk mencapai Asta Cita, di mana swasembada energi menjadi salah satu perhatian utamanya.

Baca Juga:

Selama paruh pertama di 2025, Pertamina mencatatkan kinerja operasional yang positif.

Produksi minyak dan gas (migas) telah menembus angka 1 juta barel setara minyak (MBOEPD).

Pertamina juga senantiasa memastikan ketersediaan energi hingga pelosok nusantara.

Baca Juga:

Selain itu, Pertamina berupaya mendorong perekonomian nasional melalui kontribusinya pada penerimaan negara yang mencapai Rp 225,6 triliun.

Sebagai kontributor terbesar, penerimaan negara ini berasal dari dividen, pajak dan pendapatan bukan pajak.

Pertamina meraih posisi puncak dalam daftar Fortune Indonesia 100 berkat konsistensi catatkan kinerja positif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Fortune Indonesia 100  Penghargaan  kinerja positif  Asta Cita  swasembada energi 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp