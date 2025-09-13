Konsisten Catatkan Kinerja Positif, Pertamina Raih Posisi Puncak Fortune Indonesia 100

Sabtu, 13 September 2025 – 16:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dinobatkan menempati posisi nomor 1 pada Fortune Indonesia 100.

Fortune Indonesia 100 merupakan sebuah penghargaan bagi 100 perusahaan dengan kinerja keuangan terbaik.

"Apresiasi ini mencerminkan komitmen Pertamina dalam bekerja dan menghasilkan kinerja yang positif, serta menjaga kedaulatan energi di Indonesia,” ungkap Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita dalam keterangannya, Sabtu (13/9).



Sebagai perusahaan energi tanah air, lanjut Arya, Pertamina senantiasa berupaya mengedepankan nilai-nilai yang optimal untuk mencapai Asta Cita, di mana swasembada energi menjadi salah satu perhatian utamanya.

Selama paruh pertama di 2025, Pertamina mencatatkan kinerja operasional yang positif.

Produksi minyak dan gas (migas) telah menembus angka 1 juta barel setara minyak (MBOEPD).

Pertamina juga senantiasa memastikan ketersediaan energi hingga pelosok nusantara.

Selain itu, Pertamina berupaya mendorong perekonomian nasional melalui kontribusinya pada penerimaan negara yang mencapai Rp 225,6 triliun.

Sebagai kontributor terbesar, penerimaan negara ini berasal dari dividen, pajak dan pendapatan bukan pajak.