Konsisten Dampingi Batang Toru, PTPN IV Perluas Pemulihan Trauma Ibu & Anak

Jumat, 30 Januari 2026 – 21:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pemulihan pascabencana di Batang Toru, Tapanuli Selatan, tak lagi berbicara soal bangunan rumah dan infrastruktur dasar.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa mengatakan di balik proses relokasi dan pembangunan hunian baru, ada pekerjaan sunyi yang tak kalah penting memulihkan trauma, terutama pada ibu dan anak.

Dia mengatakan upaya inilah yang secara konsisten dilakukan PTPN IV PalmCo. Setelah sebelumnya bekerja sama dengan Yayasan Pulih untuk pendampingan psikososial dan trauma healing, perusahaan pelat merah ini kembali menambah inisiatif pemulihan dengan menggandeng BenihBaik.com.

Kolaborasi terbaru tersebut diwujudkan melalui program bantuan sepatu sekolah gratis dan pemenuhan nutrisi bagi warga terdampak.

Aktivitas pemulihan itu berpusat di sebuah ruang sederhana bernama Pondok Rangkul di Afdeling I Kebun Hapesong, Kamis (29/1).

“Tempat ini menjadi titik temu warga, sukarelawan, psikolog, dan anak-anak yang perlahan belajar menata ulang rasa aman mereka,” ungkap Jatmiko.

Pemulihan yang Tak Berhenti di Bangunan

Jatmiko yang meninjau langsung kegiatan di Pondok Rangkul, menegaskan pemulihan sejati tidak berhenti ketika rumah selesai dibangun.