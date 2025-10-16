Konsisten, Harga Emas Antam Melonjak Lagi Hari Ini Kamis 16 Oktober 2025

Kamis, 16 Oktober 2025 – 09:25 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 16 Oktober 2025 naik.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (16/10), harga emas Antam terus mengalami kenaikan sejak 11 Oktober.

Kini, harga emas Antam naik Rp 24.000, dan dijual Rp 2.407.000 dari awalnya Rp 2.383.000 per gram.

Sementara, harga jual kembali (buyback) juga meroket ke angka Rp 2.256.000 per gram.

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.