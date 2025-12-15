Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Konsisten Jaga Keterbukaan Informasi, Peruri Raih Predikat Informatif 2025

Senin, 15 Desember 2025 – 23:10 WIB
Peruri kembali meraih predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 kategori BUMN. Foto: Peruri

jpnn.com, JAKARTA - Peruri kembali menorehkan prestasi nasional dengan mempertahankan predikat Informatif pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (15/12), untuk kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur SDM, Teknologi, dan Informasi Peruri, Gandung Anggoro Murdani, dan diserahkan oleh Anggota Komisioner Komisi Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail.

Baca Juga:

Apresiasi tersebut diberikan atas komitmen Peruri dalam menghadirkan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Gandung menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik.

Menurutnya, transparansi tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses bisnis perusahaan.

Bagi Peruri, keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan instrumen untuk membangun kepercayaan dan memastikan setiap proses berjalan secara akuntabel.

"Penghargaan ini menjadi pengingat agar kami terus menjaga konsistensi dan kualitas pengelolaan informasi publik,” ujar Gandung, dalam keterangannya, Senin (15/12).

Peruri kembali meraih predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 kategori BUMN.

