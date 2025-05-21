Konsisten Jaga Kinerja Keuangan, Tugu Insurance Kembali Raih Rating A- dari AM Best

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu) kembali meraih pengakuan global atas kinerja perusahaannya.

Lembaga pemeringkat internasional AM Best menegaskan peringkat Financial Strength Rating (FSR) of A- (Excellent) dan Long-Term Issuer Credit Rating (LongTerm ICR) of “a-” (Excellent) ke pada anak usaha PT Pertamina selama 10 tahun berturut-turut.

Selain itu, AM Best juga menetapkan Indonesia National Scale Rating (NSR) Tugu Insurance di level tertinggi, yakni aaa.ID (Exceptional) dengan stable outlook.

Pada kesempatan ini, AM Best meningkatkan outlook international rating Tugu Insurance menjadi stable outlook, yang mencerminkan perbaikan kinerja operasional Tugu Insurance menjadi

AM best menilai peringkat itu mencerminkan kekuatan neraca keuangan Tugu Insurance yang dinilai sangat kuat dan kinerja operasional yang solid, serta penerapan manajemen risiko yang tepat.

AM Best juga menilai struktur permodalan Tugu Insurance tetap berada di level yang sangat kuat, terbukti dari Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR) yang berada di level tertinggi.

Selain itu, kinerja keuangan Tugu Insurance dinilai konsisten positif, ditopang oleh pencapaian hasil underwriting dan investment income yang solid.

AM Best menyampaikan bahwa portofolio investasi Tugu Insurance memiliki risiko moderat dan terdiversifikasi dengan baik, dengan mayoritas investasi dialokasikan pada obligasi dan deposito berjangka.