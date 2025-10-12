Konsisten Naik Podium Setiap Seri di Trial Game Dirt 2025, M. Zidane Sabet Gelar Juara Umum

jpnn.com, BANDUNG - Rider asal Blitar M. Zidane Alnesa menutup musim Trial Game Dirt 2025 dengan torehan prestasi yang cemerlang.

Pebalap dengan nomor start 4 tersebut sukses menyabet gelar juara umum kelas utama Free For All (FFA) Open dan kelas utama Campuran Open Trial Game Dirt 2025 setelah tampil impresif pada seri pamungkas yang berlangsung di Lapangan Sirkuit Tritan Point, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (11/10).

Di kelas utama Campuran Open, Zidane keluar sebagai juara umum setelah mengumpulkan 115 poin dari lima seri yang digelar musim ini. Torehan itu membuatnya unggul dari rival terberatnya Asep Lukman yang berada di posisi kedua dengan 95 poin. Sedangkan Lantian Juan yang merupakan juara umum Trial Game Dirt tahun lalu berada di peringkat ketiga dengan meraup 87 poin.

Kesuksesan Zidane menjadi juara umum kelas utama Campuran Open diperoleh usai tampil Impresif di Seri 5 Bandung. Di Heat 1, rider asal Blitar ini sempat tampil kurang memuaskan setelah hanya menyelesaikan race di posisi 7.

Namun, penampilanya perlahan-lahan mulai membaik di balapan berikutnya. Di Heat 2, ia berhasil menembus posisi 3. Bahkan, Zidane kembali tampil sangat baik di Heat 3 dengan menempati peringkat 2, dan menjadi yang terdepan di Heat 4 dengan mencatatkan waktu tercepat 01:55.387. Hasil itu cukup membuatnya mengamankan podium tertinggi.

Sementara di kelas utama FFA Open, Zidane juga berjaya sebagai juara umum usai mengoleksi 120 poin dari lima seri yang diikutinya. Pesaing terkuatnya Asep Lukman tak mampu mengejarnya setelah hanya meraih 103 poin. Di peringkat ketiga ditempati Ananda Rigi Aditya dengan 96 poin.

Di kelas ini, Zidane memang gaspol di lima seri dengan menyabet posisi pertama di seri Semarang, Sidoarjo, Solo dan Bandung. Sedangkan di satu seri lainnya yakni Probolinggo, ia menempati posisi ketiga.

Bagi Zidane, keberhasilannya menyabet gelar juara umum FFA Open dan campuran Open pada Trial Game Dirt 2025 sangat luar biasa karena harus melewati persaingan yang sangat ketat di sepanjang tahun ini.