Konsisten Terapkan Budaya K3, Trakindo Borong 5 Penghargaan Internasional

Selasa, 09 September 2025 – 15:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Trakindo Utama (Trakindo) memborong lima penghargaan internasional bergengsi pada ajang Operational Safety & Health (OSH) Asia's Summit 2025.

Pencapaian itu berkat komitmen kuat Trakindo terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta operasional perusahaan yang berkelanjutan.

SHE Corporate Manager Trakindo, Muhammad Siri menegaskan keberhasilan ini merupakan hasil dari konsistensi seluruh insan Trakindo dalam mewujudkan komitmen perusahaan.

Trakindo percaya bahwa budaya K3 hanya bisa terwujud jika dijalankan bersama-sama, dengan melibatkan seluruh lapisan organisasi mulai dari manajemen hingga karyawan di lapangan

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memperkuat budaya K3 di seluruh lini operasional,” ungkap Siri dalam siaran persnya, Selasa (9/9).

Adapun penghargaan yang diraih meliputi The Best OSH in Construction Category, The Best Continuous Improvement of an OSH Management Performance, dan The Best Program in Conscientious Effort in Maintaining Safety with Zero Accident Goals.

Tak hanya di level korporasi, Trakindo juga meraih penghargaan individu, yaitu The Best CEO on OSH Culture dan The Best HSE Manager.

Trakindo menampilkan berbagai inisiatif unggulan, termasuk aplikasi Low Back Pain Alarm yang dikembangkan teknisi cabang Samarinda.