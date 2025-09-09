Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Konsisten Terapkan Budaya K3, Trakindo Borong 5 Penghargaan Internasional

Selasa, 09 September 2025 – 15:02 WIB
Konsisten Terapkan Budaya K3, Trakindo Borong 5 Penghargaan Internasional - JPNN.COM
PT Trakindo Utama (Trakindo) memborong lima penghargaan internasional bergengsi pada ajang Operational Safety & Health (OSH) Asia's Summit 2025. Foto: Trakindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Trakindo Utama (Trakindo) memborong lima penghargaan internasional bergengsi pada ajang Operational Safety & Health (OSH) Asia's Summit 2025.

Pencapaian itu berkat komitmen kuat Trakindo terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta operasional perusahaan yang berkelanjutan.

SHE Corporate Manager Trakindo, Muhammad Siri menegaskan keberhasilan ini merupakan hasil dari konsistensi seluruh insan Trakindo dalam mewujudkan komitmen perusahaan.

Baca Juga:

Trakindo percaya bahwa budaya K3 hanya bisa terwujud jika dijalankan bersama-sama, dengan melibatkan seluruh lapisan organisasi mulai dari manajemen hingga karyawan di lapangan

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memperkuat budaya K3 di seluruh lini operasional,” ungkap Siri dalam siaran persnya, Selasa (9/9).

Adapun penghargaan yang diraih meliputi The Best OSH in Construction Category, The Best Continuous Improvement of an OSH Management Performance, dan The Best Program in Conscientious Effort in Maintaining Safety with Zero Accident Goals.

Baca Juga:

Tak hanya di level korporasi, Trakindo juga meraih penghargaan individu, yaitu The Best CEO on OSH Culture dan The Best HSE Manager.

Trakindo menampilkan berbagai inisiatif unggulan, termasuk aplikasi Low Back Pain Alarm yang dikembangkan teknisi cabang Samarinda.

PT Trakindo Utama (Trakindo) memborong lima penghargaan internasional bergengsi pada ajang Operational Safety & Health (OSH) Asia's Summit 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Trakindo  budaya k3  Penghargaan  kinerja 
BERITA TRAKINDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp