Konsisten tumbuh & Berinovasi, Bank Luna Raih Posisi BPR Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Bank Luna meraih posisi sebagai salah satu BPR terbaik yang konsisten tumbuh, berinovasi, dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Direktur Utama Bank Luna Joko Purwanto menyampaikan penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus berinovasi dan memperluas peran bank dalam mendukung pertumbuhan UKM serta memperkuat inklusi keuangan.

“Kepercayaan nasabah adalah landasan kami untuk Terus Bergerak Tumbuh Berkualitas. Kami akan menjaga komitmen ini dengan menghadirkan layanan yang aman, mudah diakses, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Joko dikutip, Jumat (12/9).

Penghargaan pertama yang diraih Bank Luna pada 13 Agustus 2025 adalah DPD Perbarindo DKI Award – Top 30 BPR/S, yang diberikan berdasarkan indikator pertumbuhan dan tingkat kesehatan BPR-BPRS dengan Predikat "Bintang 5" dan berada di peringkat 3 Besar untuk semua BPR di Jabodetabek & Serang.

Serta untuk aset diatas Rp 200 miliar menjadi peringkat 1 se-Jabodetabek & Serang. Selanjutnya, Pada 29 Agustus 2025 Bank Luna meraih predikat "Sangat Bagus" pada BPR Awards 2025 untuk kategori BPR dengan aset 100 miliar sampai 250 miliar berkat kesehatan keuangan yang terjaga dan kualitas aset yang mumpuni dari Infobank.

Terakhir, pada 4 September 2025 Bank Luna dianugerahi Best Rural Bank pada ajang CNBC Indonesia BPR Awards 2025 sebagai apresiasi atas inovasi layanan serta kontribusi nyata dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah dari CNBC Indonesia.

“Penghargaan menjadi motivasi kami untuk menghadirkan inovasi-inovasi yang mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan finansialnya,” ujar Joko Purwanto.

Direktur Operasional Bank Luna Ginanjar Utardi mengatakan keberhasilan meraih tiga penghargaan ini tidak terlepas dari disiplin dalam menjalankan manajemen risiko dan konsistensi dalam menjaga kinerja keuangan.