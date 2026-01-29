Close Banner Apps JPNN.com
Konsistensi Bek Persib Bandung Ini Bikin Bojan Hodak Terpikat

Kamis, 29 Januari 2026 – 06:24 WIB
Konsistensi Bek Persib Bandung Ini Bikin Bojan Hodak Terpikat - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Lini pertahanan Persib Bandung memiliki satu sosok yang nyaris selalu hadir sepanjang pertandingan BRI Super League 2025/26.

Sosok yang dimaksud ialah Patricio Matricardi.

Bek asal Argentina itu menjadi pemain dengan tingkat kepercayaan tinggi dari tim pelatih.

Dari 18 pertandingan yang telah dilakoni, Matricardi tampil dalam 17 laga dengan total waktu bermain mencapai 1.402 menit.

Menariknya, intensitas bermain yang tinggi tidak berbanding lurus dengan jumlah pelanggaran.

Sepanjang musim berjalan, Matricardi hanya sekali diganjar kartu kuning, sebuah statistik yang tergolong bersih untuk pemain bertahan.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai kontribusi Matricardi tak bisa sekadar dibaca dari angka.

"Bagi seorang pemain belakang itu cukup bagus. Berdasarkan statistik, dia adalah bek dengan catatan duel terbaik," tegas Hodak.

