Konsistensi dan Inovasi Mengantar Semar Nusantara Raih Dua Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Semar Nusantara kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan bergengsi di awal tahun 2026.

Setelah dinobatkan sebagai Fashion Seller of The Year pada ajang Tokopedia & TikTok Shop Awards 2025–2026, Semar Nusantara juga meraih Brand Choice Platinum Award, sebuah penghargaan prestisius yang diberikan kepada brand pilihan utama konsumen secara online dan konsisten selama lima tahun berturut-turut (2021–2025).

Penghargaan Fashion Seller of The Year merupakan apresiasi bagi brand dengan performa unggul di platform Tokopedia dan TikTok Shop untuk kategori fashion.

Penilaian dilakukan berdasarkan konsistensi penjualan, inovasi strategi pemasaran digital, kualitas konten, serta kemampuan dalam membangun kepercayaan dan menghadirkan pengalaman berbelanja yang positif bagi konsumen.

Pencapaian ini terasa makin istimewa karena berhasil diraih selama dua tahun berturut-turut, mencerminkan konsistensi performa Semar Nusantara platform Tokopedia & TikTok Shop.

Sedangkan Brand Choice Platinum Award merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada brand yang terbukti menjadi pilihan utama konsumen berdasarkan hasil riset dan penilaian selama lima tahun berturut-turut.

Penilaian penghargaan ini mengacu pada tiga aspek utama, yaitu Digital Brand Awareness, Digital Consumer Choice, serta Digital Consumer Reviews & Rating.

Penghargaan ini menegaskan posisi Semar Nusantara sebagai brand perhiasan yang tidak hanya kuat secara penjualan, tetapi juga unggul dalam persepsi, kepercayaan, dan kepuasan konsumen di ranah digital.