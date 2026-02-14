Konsistensi Hangtuah Jakarta Dipertanyakan setelah Keok di Derbi Ibu Kota

Sabtu, 14 Februari 2026 – 12:05 WIB

jpnn.com - Tim basket Hangtuah Jakarta kembali menelan kekalahan saat berlaga pada pekan keenam IBL 2026 melawan Pelita Jaya.

Bertandang ke GOR Soemantri Brodjonegoro, Jumat (12/2) Diftha Pratama dan kolega menyerah dengan skor 81-98.

Pelatih Hangtuah, Wahyu Widayat Jati menyoroti penurunan performa anak asuhannya di laga ini.

Pada first half sejatinya tim asuhannya mampu menjaga margin ketertinggalan hanya sembilan angka.

Selepas jeda permainan runner up Piala Presiden 2019 mengendur sehingga harus mengakui keunggulan lawan dengan beda 17 poin.

“Ekspektasi saya di laga ini sesuai dengan strategi kami pada awal laga.”

Baca Juga: Jalen Jones Bawa SM Bandung Gagalkan Ambisi Hangtuah Jakarta Curi Kemenangan

“Setelah itu kami kembali seperti lawan Satria Muda dengan mengendur di kuarter ketiga,” ujar pria yang akrab disapa Cacing itu.

Hangtuah Jakarta sejauh ini terus mencari cara untuk bisa konsisten mengarungi IBL 2026.