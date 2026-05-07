Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Konsumen Mengeluhkan Ganula, KKI Ingatkan Bahaya BPA

Kamis, 07 Mei 2026 – 17:50 WIB
Konsumen Mengeluhkan Ganula, KKI Ingatkan Bahaya BPA - JPNN.COM
KKI menyoroti peredaran galon tua atau ganula yang dinilai berisiko meluruhkan zat kimia BPA ke air minum. Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Tobing, menyoroti masih maraknya peredaran galon guna ulang berusia tua atau “ganula” di masyarakat.

Menurut David, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kesehatan akibat peluruhan zat kimia Bisphenol A (BPA) ke dalam air minum.

Dia menyebut sekitar 92 persen konsumen melaporkan masih menerima galon tua yang telah digunakan lebih dari satu tahun.

Baca Juga:

“Berdasarkan data BPS, ada 34 persen rumah tangga di Indonesia mengonsumsi air minum dari galon. Dari pengaduan tersebut, bisa diperkirakan 92 juta penduduk terancam kesehatannya oleh peluruhan BPA,” kata David dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Temuan tersebut merupakan hasil pemantauan KKI selama tiga tahun terakhir melalui survei nasional, investigasi lapangan, serta kanal pengaduan konsumen.

Dari 250 pengaduan yang masuk dari tujuh kota besar sepanjang Maret hingga April 2026, mayoritas konsumen mengaku masih menggunakan galon berusia lebih dari satu tahun.

Baca Juga:

KKI juga menemukan galon produksi 2015, yang masih digunakan untuk air minum, sehingga usia pakainya telah mencapai 11 tahun.

Selain usia galon yang dinilai terlalu tua, konsumen juga melaporkan kondisi fisik galon yang memprihatinkan, mulai dari kusam, retak, hingga penyok.

KKI menyoroti peredaran galon tua atau ganula yang dinilai berisiko meluruhkan zat kimia BPA ke air minum.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KKI  ganula  BPA  Galon Guna Ulang 
BERITA KKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp