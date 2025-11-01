Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Konsumen Nikmati Kenyamanan Fasilitas SPBU Pertamina

Sabtu, 01 November 2025 – 21:00 WIB
Konsumen Nikmati Kenyamanan Fasilitas SPBU Pertamina
SPBU Pertamina. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - SPBU Pertamina kini tak hanya menjadi tempat pengisian bahan bakar, tetapi juga destinasi istirahat nyaman bagi para pengendara.

Lewat program Serv-Q Pertamina, konsumen semakin merasakan pelayanan prima yang menghadirkan rasa aman, nyaman, dan efisien di setiap perjalanan.

Bagi banyak pengemudi, SPBU Pertamina telah menjadi “rumah kedua” yang menyediakan lebih dari sekadar BBM berkualitas.

Fasilitas yang bersih, area istirahat yang rapi, hingga ketersediaan tempat ibadah menjadi alasan utama konsumen setia memilih SPBU Pertamina sebagai tempat pemberhentian favorit mereka di jalan.

“Kalau pas waktu sholat, saya suka mampir ke SPBU Pertamina. Tempatnya bersih dan nyaman, jadi bisa istirahat sambil ibadah juga,” ujar Rina, pengendara mobil pribadi asal Bekasi.

Selain kenyamanan fasilitas, inovasi digital di SPBU Pertamina juga mendapat apresiasi tinggi. Kini, pengemudi dapat melakukan pembayaran non-tunai langsung di mesin pengisian tanpa harus turun dari kendaraan.

Fitur ini membuat proses pengisian BBM menjadi lebih cepat, aman, dan praktis, terutama bagi mereka yang sedang menempuh perjalanan jauh.

Tak hanya area pengisian bahan bakar yang terus ditingkatkan, SPBU Pertamina juga menghadirkan kenyamanan lebih melalui kehadiran Bright Store.

Tak hanya area pengisian bahan bakar yang terus ditingkatkan, SPBU Pertamina juga menghadirkan kenyamanan lebih melalui kehadiran Bright Store.

TAGS   Pertamina  SPBU Pertamina  PT Pertamina  SPBU 
