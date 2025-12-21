Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Konsumen QJMotor Solo Kena Tipu, Kontrol QII Dipertanyakan, Apa yang Dilakukan?

Minggu, 21 Desember 2025 – 17:14 WIB
Konsumen QJMotor Solo Kena Tipu, Kontrol QII Dipertanyakan, Apa yang Dilakukan? - JPNN.COM
VP Branding & Marketing Communication QJMotor Indonesia, Budi Kurniawan saat acara media gathering di Jakarta. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Kasus keterlambatan pengiriman sepeda motor kembali mencuat. Kali ini menimpa sejumlah konsumen QJMotor di Solo yang mengaku belum menerima unit meski sudah membayar lunas sejak pertengahan 2025.

Peristiwa itu ramai diperbincangkan setelah para pembeli menyuarakan keluhannya di grup Facebook QJMOTOR OWNER INDONESIA.

Mereka menyebut membeli motor QJMotor secara tunai melalui diler Superbiker Moto Solo pada Juli 2025.

Baca Juga:

Namun, hingga Desember 2025, unit yang dijanjikan tak kunjung tiba tanpa kejelasan.

PT. QJMotor Industry Indonesia (QII) akhirnya angkat bicara. VP Branding & Marketing Communication QJMotor Indonesia, Budi Kurniawan, mengakui adanya kasus tersebut sekaligus meluruskan duduk persoalannya.

Menurut Budi, masalah bermula dari cara pembayaran yang dilakukan sebagian konsumen. 

Baca Juga:

Alih-alih mentransfer dana ke rekening resmi diler, konsumen justru mengirim uang ke rekening atas nama pribadi.

“Ada beberapa konsumen yang melakukan pembelian motor secara lunas di Superbiker Moto Solo pada bulan Juni."

Kasus keterlambatan pengiriman sepeda motor kembali mencuat. Kali ini menimpa sejumlah konsumen QJMotor di Solo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   QJMotor  konsumen QJMotor Solo  konsumen QJMotor Solo ditipu  diler QJMotor 
BERITA QJMOTOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp