Konsumen QJMotor Solo Kena Tipu, Kontrol QII Dipertanyakan, Apa yang Dilakukan?

Minggu, 21 Desember 2025 – 17:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kasus keterlambatan pengiriman sepeda motor kembali mencuat. Kali ini menimpa sejumlah konsumen QJMotor di Solo yang mengaku belum menerima unit meski sudah membayar lunas sejak pertengahan 2025.

Peristiwa itu ramai diperbincangkan setelah para pembeli menyuarakan keluhannya di grup Facebook QJMOTOR OWNER INDONESIA.

Mereka menyebut membeli motor QJMotor secara tunai melalui diler Superbiker Moto Solo pada Juli 2025.

Namun, hingga Desember 2025, unit yang dijanjikan tak kunjung tiba tanpa kejelasan.

PT. QJMotor Industry Indonesia (QII) akhirnya angkat bicara. VP Branding & Marketing Communication QJMotor Indonesia, Budi Kurniawan, mengakui adanya kasus tersebut sekaligus meluruskan duduk persoalannya.

Menurut Budi, masalah bermula dari cara pembayaran yang dilakukan sebagian konsumen.

Alih-alih mentransfer dana ke rekening resmi diler, konsumen justru mengirim uang ke rekening atas nama pribadi.

“Ada beberapa konsumen yang melakukan pembelian motor secara lunas di Superbiker Moto Solo pada bulan Juni."