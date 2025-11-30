Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Konsumen QRIS Tembus 58 Juta, Lebih dari 3 Kali Lipat Pengguna Kartu Kredit

Minggu, 30 November 2025 – 12:53 WIB
QRIS. Foto: dok BRI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ekosistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah mencatatkan angka pengguna signifikan.

Terkini, jumlah pengguna QRIS tercatat telah menembus angka 58 juta konsumen dengan melibatkan 40 juta merchant.

Airlangga menekankan jumlah tersebut memperlihatkan selisih sangat jauh, jika dibandingkan dengan instrumen pembayaran konvensional, salah satunya kartu kredit.

"Optimalisasi QRIS. QRIS digunakan oleh 58 juta konsumen dan 40 juta merchant. Bandingkan kartu kredit hanya 18 juta," kata Airlangga dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Airlangga menyebut program kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dinilai sukses mendorong ekosistem digital secara signifikan.

Berdasarkan data sampai dengan Semester I 2025, sebanyak 501 Pemerintah Daerah atau setara 91,8 persen telah memiliki ekosistem digital yang mapan.

Kematangan ekosistem tersebut ditunjukkan dengan dominasi penggunaan QRIS dan e-banking mencapai Rp75,7 triliun dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Berbagai upaya digitalisasi ini terus mendorong pergeseran pola perilaku masyarakat dari konvensional ke belanja online dan sistem non-tunai.

Menko Airlangga Hartarto mengungkapkan konsumen QRIS tembus 58 juta, lebih dari tiga kali lipat pengguna kartu kredit.

