JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kontrak Berakhir, Ibrahima Konate Tinggalkan Liverpool, Sampaikan Pesan Perpisahan

Senin, 01 Juni 2026 – 07:48 WIB
Bek asal Prancis, Ibrahim Konate resmi tinggalkan Liverpool pada Minggu (31/5/2026). Antara/Liverpoolfc.com

jpnn.com - JAKARTA - Ibrahima Konate meninggalkan Liverpool setelah kontrakya berakhir pada 30 Juni 2026. Bek asal Prancis itu meninggalkan Anfield dengan status bebas transfer seusai gagal mencapai kesepakatan kontrak baru dengan klub. Liverpool telah resmi mengumumkan kepergian Ibrahima Konate dari klub itu.

"Liverpool mengonfirmasi bahwa Ibrahima Konate akan meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir pada musim panas ini," demikian pernyataan Liverpool melalui situs resmi pada Minggu (31/5).

Keputusan Konate hengkang sebenarnya sudah mulai terlihat dalam beberapa musim terakhir ketika proses negosiasi perpanjangan kontrak berjalan alot.

Liverpool disebut telah membuka pembicaraan kontrak baru sejak akhir 2023, tetapi pembahasan antara kedua pihak tidak kunjung mencapai titik temu.

Konate kemudian menyampaikan pesan perpisahan emosional untuk Liverpool dan para pendukungnya. Dia mengenang perjalanan lima tahun bersama The Reds sebagai salah satu periode paling berharga dalam kariernya.

"Lima tahun lalu, saya datang sebagai pemain muda dengan mimpi besar. Hari ini, saya pergi dengan kenangan yang akan tinggal bersama saya seumur hidup," kata Konate.

Pemain Timnas Prancis itu merasa terhormat bisa mengenakan seragam Liverpool dan melewati berbagai momen baik suka maupun duka bersama klub.

"Mewakili klub ini adalah sebuah kehormatan. Kami berbagi banyak momen luar biasa bersama, naik dan turun, trofi, tantangan, persahabatan seumur hidup, serta momen menyakitkan yang akan selalu kami kenang, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan saudara kami, Diogo (Jota)," ujar Konate.

Ibrahima Konate  Liverpool  Liga Inggris  kontrak pemain  The Reds  
