Kontrak Diperpanjang Manchester City hingga 2031, Savinho: Saya Sangat Bangga

jpnn.com - JAKARTA - Pemain sayap asal Brasil Savinho akan tetap berkostum Manchester City. Ini setelah Manchester City memperpanjang kontrak pemain berusia 20 tahun tersebut.

Kontrak Savinho di Manchester City diperpanjang hingga musim panas 2031.

Kabar perpanjangan ini diumumkan di situs resmi klub pada Sabtu (4/10).

Pengumuman ini menegaskan keyakinan klub terhadap potensi besar sang pemain.

Savinho bergabung dengan Manchester City dari Troyes pada musim panas 2024 dan langsung menunjukkan dampak signifikan di Liga Inggris.

Dia dengan cepat beradaptasi dengan tuntutan kompetisi tertinggi di Inggris. Pada musim perdananya, Savinho tampil dalam 48 pertandingan di semua kompetisi, mencetak tiga gol, menyumbang 13 assist, serta turut membantu City meraih trofi Community Shield 2024.

Baca Juga: Savinho Membuat Lini Serang City Makin Tajam

Savinho dalam pernyataannya menyampaikan rasa bangganya atas perpanjangan kontrak ini. "Saya sangat bangga bisa menandatangani kontrak baru dengan City," ujarnya.

"Ini adalah perasaan yang sangat istimewa mengetahui bahwa Pep (Guardiola) dan klub begitu percaya kepada saya. Ini benar-benar berarti banyak bagi saya dan keluarga saya."