Kontrak Habis, Muhammad Fahri Resmi Tinggalkan PSS Sleman

jpnn.com, JAKARTA - Klub promosi BRI Super League, PSS Sleman, resmi mengumumkan pemutusan kerja sama dengan penjaga gawang Muhammad Fahri setelah kontraknya berakhir pada akhir musim 2025/2026.

Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, Manajemen PSS Sleman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi, komitmen, serta profesionalisme yang telah ditunjukkan selama menjadi bagian dari perjalanan tim.

Melalui Direktur PT Putra Sleman Sembada Yoni Arseto mengucapkan terima kasih kepadanya atas komitmen yang telah diberikan selama menjadi bagian dari keluarga besar PSS Sleman.

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"“PSS Sleman mengucapkan terima kasih kepada M. Fahri atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjadi bagian dari Super Elja," kata Yoni.

"Sebagai penjaga gawang, Fahri selalu menunjukkan kesiapan dan profesionalisme dalam menjaga gawang PSS setiap kali dipercaya tampil maupun dalam setiap proses latihan bersama tim," kata dia.

Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa sikap profesional yang diperlihatkan M. Fahri menjadi bagian penting dalam mendukung atmosfer kompetitif di dalam skuad PSS.

Mengakhiri pernyataannya, Yoni menyampaikan doa dan harapan terbaik bagi perjalanan karier M. Fahri pada masa mendatang dan semoga sukses selalu di setiap karier yang ia pilih.

"Kami mendoakan yang terbaik untuk perjalanan kariernya ke depan. Terima kasih dan semoga sukses di setiap langkah berikutnya," kata Yoni.