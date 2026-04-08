JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Kontrak Segera Habis, Bojan Hodak Buka Suara soal Masa Depannya di Persib Bandung

Rabu, 08 April 2026 – 13:57 WIB
Pelatih Persib, Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Bojan Hodak masih belum memutuskan soal masa depannya bersama Persib Bandung.

Pelatih berkepala plontos itu masih bernegosiasi dengan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB).

Hodak mengakui bahwa pembicaraan dengan manajemen sedang berlangsung.

Kontrak Hodak akan berakhir pada 31 Mei 2026, bertepatan dengan rampungnya musim BRI Super League 2025/26.

Entrenador asal Kroasia itu mengakui komunikasi dengan manajemen terus berjalan. Hodak bahkan telah menerima tawaran yang cukup menarik dari Direktur Utama Persib Glenn Sugita.

"Sedang bicara (perpanjangan kontrak). Glenn memberi saya tawaran yang bagus," kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (8/4/2026).

Meski begitu, Hodak belum bisa memberikan keputusan final. Dia menyebut ada sejumlah pertimbangan di luar sepak bola yang turut memengaruhi langkahnya.

"Namun, ada beberapa hal lain juga dalam hidup saya yang harus saya pertimbangkan," ungkapnya.

