Kontraktor CSCEC Ditunjuk Bangun Mayapada Hospital Jaksel

jpnn.com, JAKARTA - Mayapada Healthcare Group kembali menegaskan komitmennya menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional, tidak hanya dari sisi layanan medis, tetapi juga melalui pengembangan infrastruktur rumah sakit yang modern, aman, dan berkelanjutan.

Komitmen ini diwujudkan melalui kerja sama dengan China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), salah satu perusahaan konstruksi terbesar di dunia, untuk pembangunan Tower 3 Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS) yang akan menjadi rumah sakit swasta terbesar dan terluas di Indonesia.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh President Commissioner Mayapada Healthcare Jonathan Tahir, Deputy General Manager of CSCEC Shenzhen Headquarters Tina He, serta General Manager of CSCEC Division 4 International Bai Jinsong.

“Penunjukan CSCEC menunjukkan keseriusan Mayapada Healthcare menggandeng mitra konstruksi kelas dunia yang memiliki rekam jejak nyata. Infrastruktur rumah sakit berperan penting untuk menciptakan pengalaman pasien yang aman, nyaman, dan berstandar global. Melalui kolaborasi ini, kami memastikan MHJS Tower 3 dibangun dengan standar internasional, teknologi modern, serta mengutamakan efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang,” kata President Director & CEO Mayapada Healthcare Navin Sonthalia.

Tower 3 MHJS akan menghadirkan fasilitas medis generasi baru untuk menjawab tantangan layanan kesehatan tingkat lanjut di masa kini dan masa depan.

Berlokasi di lahan seluas 26.917 meter persegi, Tower 3 memiliki total luas 110.209 meter persegi yang mencakup 24 lantai dan 4 basement.

Sebagai pusat layanan medis tingkat lanjut, Tower 3 MHJS akan dilengkapi teknologi medis canggih, mencakup layanan kanker berbasis nuclear medicine, bedah non-invasif untuk tumor otak, layanan jantung minimal invasif, bedah ortopedi berbasis robotik, serta rehabilitasi medis terpadu.

Bermitra dengan Apollo Hospitals India, Tower 3 juga akan menjadi pusat alih pengetahuan dan kompetensi untuk para dokter ahli, spesialis serta meningkatkan kualitas layanan unggulan (center of excellence). Tower 3 MHJS diproyeksikan mulai beroperasi pada semester kedua 2027.