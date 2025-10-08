Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

KontraS: Polri Harus Pastikan Rasa Aman dan Tuntaskan Kasus Orang Hilang

Rabu, 08 Oktober 2025 – 07:43 WIB
KontraS mengingatkan soal PR Polri. Foto Ilustrasi polisi. Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan apresiasi pada upaya Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat saat menyampaikan pendapat di muka umum. 

Namun, KontraS juga mengingatkan pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan terkait kasus dugaan penghilangan orang secara paksa.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menegaskan bahwa keamanan dalam demonstrasi tidak boleh hanya sebatas formalitas. 

“Kami mengapresiasi kinerja polisi yang melakukan upaya memberikan rasa aman kepada setiap orang saat berdemonstrasi di muka umum. Namun, ada hal mendesak lain yang juga harus dituntaskan,” kata Dimas dalam keterangannya, Rabu (8/10).

Dia mengungkapkan hingga kini masih ada dua orang yang dilaporkan hilang, yakni Reno Syaputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid.

Keduanya terakhir kali terlihat pada 29 Agustus di sekitar Mako Brimob Kwitang, Jakarta.

Menurutnya, keberadaan mereka yang tidak diketahui hingga sekarang menimbulkan trauma baru sekaligus mengingatkan kembali pada praktik-praktik penghilangan paksa pada masa lalu. 

“Kami juga sampaikan kepada jajaran kepolisian bahwa ini bisa menjadi tugas penting Polri supaya trauma masa lalu itu tidak kembali terulang dan menjadi soal penghilangan paksa,” lanjutnya.

