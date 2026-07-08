Kontrol Asupan Makanan dan Serat Kunci Jaga Fungsi Pencernaan dan Berat Badan Ideal

jpnn.com - Upaya mengontrol asupan makanan sehari-hari merupakan bagian penting dalam menjaga berat badan agar tubuh tetap sehat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dokter Medis Kalbe Consumer Health, Elizabeth Angelina sebagai respons terhadap pola hidup masyarakat saat ini.

Elizabeth menilai rutinitas harian yang padat sering kali membuat upaya menjaga pola makan seimbang menjadi tantangan tersendiri bagi banyak orang.

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Dinamika kehidupan modern menuntut masyarakat untuk bergerak lebih cepat dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Tingginya mobilitas dan jadwal yang tidak menentu menjadi faktor utama sulitnya menjaga pola makan.

Selain itu, kemudahan mengakses berbagai pilihan makanan melalui layanan pesan-antar membuat konsumsi makanan praktis semakin mudah dilakukan kapan saja.

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Elizabeth menjelaskan kesibukan sering kali membuat orang memilih makanan yang praktis dan mengenyangkan.

Namun, pilihan tersebut belum tentu memenuhi kebutuhan nutrisi harian yang dibutuhkan oleh tubuh, termasuk asupan serat yang memadai.