Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Kontrol Gula Darah dengan Mengonsumsi 3 Rempah Ini

Rabu, 04 Februari 2026 – 04:39 WIB
Kontrol Gula Darah dengan Mengonsumsi 3 Rempah Ini - JPNN.COM
Ilustrasi kunyit. Foto: Laman MSN

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI gula darah tinggi bisa meningkatkan risiko terserang diabetes.

Untuk mengontrol gula darah, Anda bisa mengonsumsi beberapa rempah.

Beberapa jenis rempah bisa menjadi solusi alternatif untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kunyit

Kunyit merupakan salah satu jenis rempah yang mengandung antiinflamasi, antioksidan, antiaterosklerotik, dan penurunan berat badan.

Kandungan yang ada di dalam kunyit tersebut bermanfaat untuk mengelola kadar gula darah dan mengurangi risiko komplikasi.

Baca Juga:

2. Kayu manis

Kayu manis masuk dalam rempah yang baik untuk penderita diabetes.

Rempah yang satu ini mampu membuat tubuh merespons hormon insulin dengan baik.

Ada beberapa jenis rempah yang bisa membantu mengontrol kadar gula darah dan salah satunya ialah tentu saja daun kari.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   gula darah  rempah  daun kari  kunyit 
BERITA GULA DARAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp