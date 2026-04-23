Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Liga Indonesia

Kontroversi Gol Dewa United Bikin Heboh, Umuh Muchtar Minta Satgas Mafia Wasit Turun

Kamis, 23 April 2026 – 12:11 WIB
Manajer Persib Bandung Haji Umuh Muchtar. Foto: persib

jpnn.com - Persib Bandung menyisakan enam pertandingan di putaran dua BRI Super League 2025/26. 

Enam laga 'final' ini krusial, demi menjaga asa kembali menjadi juara Liga 1 musim ini. 

Menjelang laga panas melawan Arema FC, Jumat (24/4/2026) malam, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mewanti-wanti kepada anak asuhnya untuk tetap fokus. 

Dia juga menyoroti pentingnya kepemimpinan wasit yang adil dalam setiap pertandingan, agar tidak terjadi polemik di lapangan.

"Kami tidak ada pilihan.Tersisa tujuh (enam) laga pertandingan lagi. Saya sudah memberikan motivasi, harus menang jangan sampai draw apalagi kalah. Semua pemain sudah bagus. Anak-anak semua luar biasa mainnya," kata Umuh saat dihubungi, Kamis (23/4). 

Sosok bos Persib itu juga menyinggung laga Persib melawan Dewa United yang berakhir imbang 2-2. Umuh menyoroti sejumlah keputusan yang menurutnya menimbulkan perdebatan di lapangan.

Gol Alex Martins pada menit ke-24 menjadi sorotan setelah dalam prosesnya bola diduga telah keluar lapangan sebelum terjadinya umpan silang dari Alexis Messidoro.

Dari tayangan ulang, bola tampak telah melewati garis lapangan. Namun, keputusan tetap diambil setelah pengecekan VAR.

Bos Persib Umuh Muchtar mengultimatum wasit yang memimpin pertandingan menjelang laga kontra Arema FC.

TAGS   Umuh Muchtar  Dewa United  Persib  Persib Bandung  Super League 
BERITA UMUH MUCHTAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp