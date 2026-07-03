Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Koops TNI Habema Buru Kelompok Separatis Penembak Pilot AMA Air

Jumat, 03 Juli 2026 – 11:37 WIB
Koops TNI Habema Buru Kelompok Separatis Penembak Pilot AMA Air - JPNN.COM
Personel Koops TNI Habema saat mengevakuasi jenazah pilot berkebangsaan Amerika Serikat yang ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Balinggama, Kabupaten Yahukimo. ANTARA/HO/Dok Koops Habema

jpnn.com - JAKARTA - Koops TNI Habema memburu kelompok separatis yang membunuh pilot pesawat AMA Air PK-RCY Nicholas F. Goselin di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (2/7).

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf Wirya Arthadiguna mengaku pihaknya sudah mengidentifikasi siapa kelompok yang bertanggung jawab atas tewasnya Nicholas.

"Pembunuhan terhadap pilot serta pembakaran pesawat PT AMA Air dilakukan oleh kelompok OPM XVI/Yahukimo yang dipimpin Elkius Kobak," ungkap dia dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (3/7).

Baca Juga:

Saat ini, Koops TNI tengah mengumpulkan ragam petunjuk untuk mencari tahu lokasi para kelompok separatis itu. Di saat yang sama, personel Habema juga dikerahkan untuk memperketat pengawasan di lokasi penembakan. Hal itu dilakukan agar tidak ada serangan susulan yang berpotensi mengancam keamanan warga sekitar.

"Patroli juga dilakukan dan pengejaran terhadap para pelaku. Kami akan terus bersinergi dengan seluruh unsur terkait agar keamanan masyarakat dan pelayanan penerbangan perintis di Papua tetap terjaga," ucap Wirya.

Dalam siaran pers itu dijelaskan bahwa operasi pengejaran dilakukan seusai Koops TNI Habema berhasil mengevakuasi jenazah di lokasi penembakan. Menurut Wirya, operasi evakuasi melibatkan 10 personel Koops TNI Habema dengan dukungan dua helikopter Caracal.

Baca Juga:

“Seluruh proses dilaksanakan mengedepankan faktor keamanan dan ketelitian mengingat medan operasi berada di wilayah pegunungan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi," kata Wirya.

Setelah dievakuasi, kata Wirya, jenazah tersebut akan dibawa ke Timika, Papua Tengah untuk selanjutnya diserahkan ke pihak berwajib sesuai dengan proses yang berlaku.

Koops TNI Habema memburu kelompok separatis pelaku penembakan terhadap pilot pesawat AMA Air PK-RCY Nicholas F. Goselin di Papua Pegunungan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Koops TNI Habema  pilot AS  Penembakan  pembakaran pesawat  Kelompok separatis  Papua Pegunungan  TNI 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp