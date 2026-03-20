Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Koops TNI Papua Tembak Mati Brigjen OPM Kodap III, Anak Buah Aibon Kogoya

Jumat, 20 Maret 2026 – 21:59 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Tim Patroli Keamanan Koops TNI Papua berhasil melumpuhkan salah satu petinggi TPNPB-OPM Kodap III berinisial Hurbianus Mirip, yang diakui sebagai Brigjen dalam struktur kelompok tersebut dan merupakan anak buah Aibon Kogoya, dalam kontak tembak di wilayah Nabire, Papua Tengah, Minggu (15/3/2026).

Peristiwa tersebut terjadi saat tim patroli mendapati dua orang anggota TPNPB-OPM yang membawa senjata api.

Dalam upaya penindakan, terjadi kontak tembak yang menyebabkan kedua anggota OPM melarikan diri ke arah hutan.

Tim kemudian melakukan pengejaran dan menemukan satu orang tewas di tempat yang diketahui bernama Hurbianus Mirip.

Hurbianus Mirip diketahui merupakan DPO sejak tahun 2025 dengan nomor DPO/63/IX/RES.1.7./2025/Reskrim dan DPO/75/XI/2025/Reskrim. Ia terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan hingga pembunuhan di wilayah Papua.

Keberhasilan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan pimpinan kelompoknya, Aibon Kogoya, yang menyatakan bahwa salah satu anggotanya gugur dalam kontak tembak dengan aparat TNI-Polri di Nabire.

“Anggota kami, Brigjen Urbianus Mirip, gugur di medan pertempuran dalam kontak tembak di Kampung Pepaya, Nabire,” ungkap Aibon Kogoya.

Kepala Penerangan Koops TNI Papua Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna menegaskan tidak akan memberi ruang bagi kelompok TPNPB-OPM di Papua demi menjaga kedaulatan dan keamanan masyarakat, dengan pendekatan tegas yang disertai upaya membangun stabilitas, kesejahteraan, dan kepercayaan Masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI  Koops  OPM  Aibon Kogoya 
BERITA TNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp