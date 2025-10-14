Koordinator Bison Indonesia Beri Apresiasi Tinggi kepada Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Upaya diplomasi dan kerja nyata Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan perdamaian di jalur Gaza, Palestina, menuai pujian dari berbagai pihak, salah satunya dari Koordinator Nasional Barisan Intelektual Strategi Objektif Delapan (Bison) Indonesia.

"Secara khusus saya menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas keberhasilan yang dinilai sebagai pencapaian historis," ujar Koordinator Nasional Bison Indonesia Ginka Febrianti Ginting dalam keterangannya, Selasa.

Ginka menyatakan bahwa keberangkatan Presiden Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian di Sharm El-Sheikh, Mesir, dan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza merupakan bukti komitmen Indonesia terhadap kemanusiaan dan perdamaian dunia, yang selama ini seolah hanya menjadi impian.

“Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bukan lagi sekadar retorika politik, melainkan aksi nyata yang mengubah mimpi menjadi kenyataan. Misi perdamaian di Gaza yang dulu terasa mustahil, kini terwujud di bawah kepemimpinan beliau,” kata Ginka.

Bison Indonesia sebagai salah satu elemen masyarakat yang mendukung pemerintahan Prabowo menilai langkah ini sejalan dengan mandat konstitusi untuk turut serta dalam melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pengakuan dunia atas Diplomasi Prabowo merupakan inisiatif yang diambil oleh Presiden Prabowo tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di mata global sebagai penjaga perdamaian yang kredibel, tetapi juga menegaskan solidaritas bangsa Indonesia terhadap rakyat Palestina.

“Presiden Prabowo telah membawa Indonesia ke garis depan diplomasi global. Kesiapan Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dan bantuan kemanusiaan menunjukkan bahwa bangsa ini hadir tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan konkret. Ini adalah kebanggaan nasional,” tegasnya.

"Keberhasilan awal ini dapat menjadi fondasi kuat untuk tercapainya solusi damai yang berkelanjutan, termasuk pengakuan terhadap Negara Palestina seutuhnya," sambung dia.