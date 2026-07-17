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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Koperasi Kana Borong Dua Penghargaan di Bidang Ekonomi dan Sosial

Jumat, 17 Juli 2026 – 14:32 WIB
Koperasi Kana Borong Dua Penghargaan di Bidang Ekonomi dan Sosial - JPNN.COM
Koperasi Kana memborong dua penghargaan nasional berkat kinerja ekonomi dan kontribusi sosialnya. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Koperasi Kana meraih dua penghargaan dalam ajang Best Cooperatives Sustainability Performance Award 2026, yakni kategori Koperasi dengan Kinerja Ekonomi Terbaik dan Koperasi dengan Kinerja Sosial Terbaik.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara yang didukung Kementerian Koperasi di Jakarta, Kamis (16/7).

Penghargaan diberikan kepada koperasi yang dinilai memiliki kinerja usaha yang sehat, tata kelola organisasi yang baik, inovasi bisnis, kepatuhan terhadap regulasi, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

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Seluruh peserta yang mengikuti ajang tersebut juga diwajibkan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025, serta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Induk Koperasi (NIK) yang masih berlaku.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu koperasi di berbagai daerah untuk terus meningkatkan daya saing melalui tata kelola yang profesional dan inovasi usaha.

"Penghargaan ini diharapkan mendorong koperasi tumbuh lebih adaptif, memiliki tata kelola yang baik, serta memberi manfaat bagi anggota dan masyarakat," ujar Ferry.

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Bagi Koperasi Kana, raihan dua penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya memperkuat tata kelola organisasi sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan manfaat sosial bagi anggota.

Ketua Koperasi Kana Jonathan Danang Wardhana mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh anggota, pengurus, pengawas, manajemen, dan insan Kana Group dalam membangun koperasi yang sehat dan berkelanjutan.

Koperasi Kana memborong dua penghargaan nasional berkat kinerja ekonomi dan kontribusi sosialnya.

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TAGS   koperasi Kana  Penghargaan  Best Cooperatives Sustainability Performance Award 2026  koperasi 
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