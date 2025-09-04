Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Koperasi Manis Perkuat Distribusi Gula Putih untuk Ketahanan Pangan

Kamis, 04 September 2025 – 10:26 WIB
Koperasi Manis Perkuat Distribusi Gula Putih untuk Ketahanan Pangan - JPNN.COM
Pengurus Koperasi Kana dan Kopdes Merah Putih Kramat Temanggung, Sidoarjo. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Koperasi Kana meluncurkan program “Koperasi Manis” sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui jaringan distribusi gula putih yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Program ini tidak hanya menambah pasokan gula ke pasar, tetapi juga membangun ekosistem pangan yang lebih tangguh.

Dalam tahap awal, Koperasi Kana menggandeng ratusan Kopdes Merah Putih, termasuk dua koperasi berbasis di Sidoarjo, Jawa Timur, yakni Kopdes Merah Putih Kramat Temenggung dan Kopdes Merah Putih Kupang.

Baca Juga:

Sidoarjo dipilih sebagai titik awal distribusi karena memiliki akses strategis menuju jalur logistik utama.

Produk gula yang dipasarkan hadir dalam dua varian kemasan, yaitu karung 50 kilogram untuk industri dan koperasi besar, serta kemasan 1 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga.

Strategi ini dinilai mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas distribusi dan harga.

Baca Juga:

Ketua Koperasi Kana, Jonathan Danang Wardhana, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.

“Kami percaya kontribusi terbaik tidak hanya dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata. Program ini adalah bentuk gotong royong untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Koperasi Kana luncurkan program 'Koperasi Manis' perkuat distribusi gula putih untuk ketahanan pangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   koperasi Kana  koperasi manis  ketahanan pangan  gula putih 
BERITA KOPERASI KANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp