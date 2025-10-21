Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Koperasi Merah Putih di Jateng Sudah 100 Persen, Sekda Sumarno Mengenang KUD

Selasa, 21 Oktober 2025 – 07:44 WIB
Koperasi Merah Putih di Jateng Sudah 100 Persen, Sekda Sumarno Mengenang KUD
Rapat konsolidasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Foto: Pemprov Jateng

jpnn.com - SEMARANG - Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah mencapai 100 persen.

Totalnya terdapat 8.523 koperasi desa merah putih yang terdaftar, dengan 3.891 koperasi sudah beroperasi di 35 kabupaten/kota, dan 4.632 koperasi dalam tahap persiapan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno memberikan apresiasinya atas pembentukan KDKMP 100 % di Jateng.

Hal itu disampaikan saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membuka Rapat Konsolidasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Hotel Grand Candi Semarang, Senin (20/10) malam.

Menurut dia, KDKMP merupakan pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh, modern dan berdaya saing. Sebagai visi Presiden Prabowo dalam menguatkan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung percepatan operasional KDKMP tersebut.

Meskipun demikian, dia mengingatkan, ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) setelah pembentukan KDKMP di Jawa Tengah. PR utama yang harus segera diselesaikan adalah terkait sarana prasarana dan penguatan kapasitas pengurus koperasi.

Koperasi yang terbentuk diharapkan mengutamakan kepentingan anggota dan membentuk ekosistem ekonomi yang kuat di tingkat desa.

Sumarno mengisahkan pengalamannya di masa silam bersama Koperasi Unit Desa (KUD), terutama pengusaha sapi perah di Boyolali. Sebagai putra asli daerah tersebut, pengalaman kurang menyenangkan dari KUD, adalah kepentingan pengurus yang diutamakan dibandingkan anggota.

Sekretaris Daerah Jateng Sumarno memberikan apresiasinya atas pembentukan KDKMP 100 % di Jateng.

TAGS   Koperasi Merah Putih  Koperasi di Jateng  Pemprov Jateng  koperasi  KDKMP 
