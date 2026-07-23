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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Koperasi Panji Bangsa Resmi Diluncurkan, Faisol Riza: Perkuat Pemberdayaan Masyarakat

Kamis, 23 Juli 2026 – 20:55 WIB
Koperasi Panji Bangsa Resmi Diluncurkan, Faisol Riza: Perkuat Pemberdayaan Masyarakat - JPNN.COM
Panji Bangsa resmi meluncurkan Koperasi Panji Bangsa bertepatan dengan peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28, Kamis (23/7). Foto: Dok. Panji Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Panji Bangsa resmi meluncurkan Koperasi Panji Bangsa bertepatan dengan peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (23/7).

Peluncuran koperasi tersebut dilakukan Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto bersama Wakil Menteri Perindustrian RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza.

Acara itu turut dihadiri Ketua Umum Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa Gus Rivqy Halim Iskandar, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion, dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Iman Syukri.

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Faisol Riza mengapresiasi pembentukan Koperasi Panji Bangsa yang dinilai menjadi langkah konkret dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus pemberdayaan masyarakat.

"Luar biasa Panji Bangsa memiliki koperasi. Semakin banyak koperasi, semakin besar pula pemberdayaan masyarakat yang dapat diwujudkan. Karena itu, mari kita dukung bersama Koperasi Panji Bangsa agar terus berkembang dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi anggota maupun masyarakat," kata Faisol.

Menurut dia, kehadiran koperasi akan memperluas akses ekonomi bagi anggota sekaligus memperkuat semangat gotong royong di lingkungan organisasi.

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Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menilai koperasi menjadi instrumen penting untuk membangun fondasi ekonomi generasi muda.

"Saya terharu dengan hadirnya Koperasi Panji Bangsa. Generasi muda harus diarahkan pada kegiatan yang kreatif dan produktif, sehingga tidak hanya memiliki landasan berpolitik, tetapi juga memiliki landasan ekonomi yang kuat," ujarnya.

Panji Bangsa resmi meluncurkan Koperasi Panji Bangsa bertepatan dengan peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB.

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TAGS   PKB  koperasi  Faisol Riza  Masyarakat 
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